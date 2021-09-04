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Gündem Magazincilerin konser kavgası lağımı patlattı
Gündem

Magazincilerin konser kavgası lağımı patlattı

Kokuşmuş mahallenin gündemde kalmak için her türlü rezilliği göze alan sözde sanatçıları, her geçen gün seviyeyi daha da düşürüyor. Son olarak Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki konser gerginliğinde, mide bulandıran sözler sarf edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 14:56:00 -
Magazincilerin konser kavgası lağımı patlattı

Özellikle gençleri etkisi altında bırakan magazin rezaleti, her geçen gün daha aşağılık bir seviyeye iniyor. Gündemde kalmaya çalışan sözde sanatçılar, saçma sapan kavgalarla ağızlarına gelen tüm pislikleri irin gibi saçmaya devam ediyor. 

Son olarak, şarkıcı Gülben Ergen ve kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki gerginlikte iğrenç sözler sarf edildi.  17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e cevap verdi. 

Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek mide bulandırdı.

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Yorumlar

Xxx Mann

Sadece bir öneri; Memleketimizde ipe sapa gelmeyen, çığrığından çıkmış hayat yaşayan, insanların psikolojisini bozan, gençlere kötü örnek olan, evli iken eşini aldatan ve utanmadan TV lere çıkıp utanmadan anlatan, Toplum değerlerini hiçe sayan kişileri AFGANİSTANA TALİBANA teslim edin. Bu kişiler orada 5 yıl TALİBANIN gözetiminde yaşasınlar. Belki bizim düzeltemedigimiz bu müptezelleri onlar düzeltir. Bak bakalım memlekete geri geldiklerinde kimseden ses çıkıyormu.
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Ali

Suç bunlarda değil.Bunlara prim veren adam yerine koyan izleyicilerde
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