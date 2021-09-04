Magazincilerin konser kavgası lağımı patlattı
Kokuşmuş mahallenin gündemde kalmak için her türlü rezilliği göze alan sözde sanatçıları, her geçen gün seviyeyi daha da düşürüyor. Son olarak Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki konser gerginliğinde, mide bulandıran sözler sarf edildi.
Özellikle gençleri etkisi altında bırakan magazin rezaleti, her geçen gün daha aşağılık bir seviyeye iniyor. Gündemde kalmaya çalışan sözde sanatçılar, saçma sapan kavgalarla ağızlarına gelen tüm pislikleri irin gibi saçmaya devam ediyor.
Son olarak, şarkıcı Gülben Ergen ve kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki gerginlikte iğrenç sözler sarf edildi. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e cevap verdi.
Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek mide bulandırdı.