Magazincilerin konser kavgası lağımı patlattı

Özellikle gençleri etkisi altında bırakan magazin rezaleti, her geçen gün daha aşağılık bir seviyeye iniyor. Gündemde kalmaya çalışan sözde sanatçılar, saçma sapan kavgalarla ağızlarına gelen tüm pislikleri irin gibi saçmaya devam ediyor.

Son olarak, şarkıcı Gülben Ergen ve kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki gerginlikte iğrenç sözler sarf edildi. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e cevap verdi.

Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek mide bulandırdı.