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Gündem Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda
Gündem

Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda

Yeniakit Publisher
2023-08-12 14:56:00 -
Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda

İstanbul Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan bir kadın model, eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

Batışehir'de rezidans balkonuna çıkan kendini bilmez kadın havaya ateş açtı ve o anları da utanmadan sosyal medya hesabında paylaştı.

Seküler maganda

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının seküler yaşamın bir parçası olduğu yani mankenlik yaptığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

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