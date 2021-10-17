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Gündem Magazinciler akın etmişti... Toplanan bağış paralarıyla sırra kadem bastılar!
Gündem

Magazinciler akın etmişti... Toplanan bağış paralarıyla sırra kadem bastılar!

Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdığı öğrenildi. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Geceyi sunan Azra Akın,"Kandırıldık" dedi. Dernek yöneticileri ise, töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:35:00 - 2021-10-17 20:44:37
Magazinciler akın etmişti... Toplanan bağış paralarıyla sırra kadem bastılar!

8. Mood Ödül Töreni'nde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıklamışlardı. Törende satılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı ve Dernek Başkanı Azra Akın'ın ise isyan ettiği öğrenildi.

Geceyi düzenleyenler ortadan kayboldu

Günaydın'da yer alan habere göre, 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıkladı. Magazinciler, geceye katılımlarıyla destek verdi. Arzum Onan'ın bir heykelinin 100 bin TL'ye, Nurgül Yeşilçay'ın resminin ise 50 bin TL'ye satıldığı açıklandı. Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler ortadan kaybolduğu iddia edildi.

"İnandık ve kandırıldık"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, "İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm" derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise "Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm" dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı. Umudum Olur musun? Derneğinin yönetim kurulu üyesi ve iletişimden sorumlu Yasemin Kök, yaptığı yazılı açıklamada töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını belirtti.

Magazinci isimler akın etmişti

Çağla Şikel, Nurgül Yeşilçay, Arzum Onan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ayşegül Cengiz, Gamze Süner Atay, Engin Çağlar, Müft Can Saçıntı, Kamuran Akkor, Manga, Ceyhun Yılmaz ve Hakan Gence gibi pek çok isim geceye katılmışlardı.

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