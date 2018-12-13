THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mağazayı mesken tutup duvarı deldiler! 500 bin liralık vurgun

8 Aralık tarihinde Sakarya'da meydana gelen olayda, daha önce keşif amaçlı birçok kez elektronik mağazasına gelen hırsızlar duvarı delerek 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
Mağazayı mesken tutup duvarı deldiler! 500 bin liralık vurgun

Sakarya'da bir elektronik mağazasının duvarını delerek 500 bin lira değerinde 88 cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki bir elektronik mağazasında duvarın delinerek cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

500 bin lira değerinde 88 cep telefonu

İnceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin daha önce mağazaya keşif amacıyla birçok kez geldiğini ve detaylı hazırlıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler R.A. (32) ve A.D. (33) gözaltına alındı.

Elektronik mağazasından çalınan 500 bin lira değerindeki 88 cep telefonu ise Serdivan ilçesinde şüphelilerden birine ait iş yerinin müştemilatında ele geçirildi.

Mağaza yetkilisi teşekkür etti

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cep telefonlarını teslim alan mağaza yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, titiz çalışmalarından dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
  1. elektronik mağazası
  2. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
  3. cep telefonu hırsızlığı
  4. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziosmanpaşa'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?
    1. Gaziosmanpaşa'dan İstanbul..
    2. Masumu korumak özen ve dikkat ister
    3. Bayern Münihli Müller, Ajaxlı..
    4. "İkinci 100 Günlük Eylem Planı, zorlu..
    5. TCG Göksu'dan ateşlenen Şimşek hedef..
    6. Adana Demirspor'da Balıkesirspor..
    7. İkinci eylem planında "daha yeşil..
    8. Antalya'da gecekonduda kadın cesedi..
    9. Bir ülke daha resmen kabul etti: FETÖ..
    10. Bu ilacın foyası yıllar sonra çıktı
    11. Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz..
    12. İstanbul'da bomba alarmı! Adliye..
    13. Kağıthane'den 3. havalimanına nasıl..
    14. "Kariyer Kapısı" uygulaması hayata..
    15. Emniyetteki silahların çalınması davası
    16. "Toprak yatağımız, gökyüzü yorganımız,..
    17. Bursa'da kültür sanat
    18. Hızlı tren faciasından yaralı..
    19. GÜNCELLEME 3 - Antalya Emniyet Müdür..
    20. Tahkim Kurulu, Başkan'a verilen cezayı..
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!