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Mağazaları 24 saat açık! Damat otobana çıktı gaza basıp rakiplerini solladı

Damat-Tween-D’S’nin kurucusu olan Orka Holding, 2018 yılında gerçekleştirdiği hamlelerle markalarını dünyaya yayarak rakiplerini geride bıraktı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
Mağazaları 24 saat açık! Damat otobana çıktı gaza basıp rakiplerini solladı

Ekonomi Servisi

Mağazalarındaki dinamiklik kadar ihracatta gösterdiği performansla da sektörüne öncülük eden Orka Holding, 2019 yılında hedef büyüttü. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, markalarıyla dünyanın dört bir tarafında açtıkları mağazalarla pazar lideri olmayı hedeflediklerini belirterek, “Sadece bununla yetinmemeliyiz. İhracat kilogram birim fiyatını da hak ettiği seviyeye çıkarmak zorundayız” mesajını verdi.

75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdiklerini vurgulayan Orakçıoğlu yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

Üzerinde güneş batmayan marka

İhraç ettiğimiz ürünlerin kilogram birim fiyatının yükselmesi markaların değerlerini de etkiliyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiğimiz ürünler var. Moda merkezi İtalya’da bile her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor.

Yazılım da satıyoruz. Bu önemli bir gelişmedir. Konsept satarken dekorasyon satıyoruz, mobilya sektörünün ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Poşet, ambalaj malzemesi satıyoruz. Yani sadece ürün satmak değil, konsept sattığımız için bunun kendi içinde dinamikleri de farklı bir fayda sağlıyor. Markalarımızla birçok ülkede varız. Haritaya baktığımızda Avustralya’dan Brezilya’ya kadar hemen hemen her ülkede varız. Haiti, Panama, Paraguay, Brezilya, Kolombiya da bunların arasında yer alıyor. Mağazalarımız 24 saat açık. O yüzden ‘üzerinde güneş batmayan marka’ tabiri kullanılıyor.

5 yılda hedef 800 mağaza

2018 yılı yurtdışı planlamamızı bir değişiklik olmadan uyguladık. 40 mağaza açmayı planlamıştık. 30’unu açtık. 10’unu da bu ay açıyoruz. 4’ü Rusya’da olmak üzere Haiti, Belçika, Bağdat, Kanada, Panama ve Brezilya’da mağazalarımız açılacak. 2019’da 220’şer mağazayla yurtdışı ve yurtiçi mağaza sayılarını eşitleyeceğiz. 2023 hedefimiz tüm dünyada 800 mağazaya ulaşmak.

Avrupa’da da hedef büyüttük. Almanya’da birinci yılımızı kutladık. Beşinci mağazamızı Mannheim’da açtık. 2019 sonunda Almanya’da 10 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. İtalya’da satış noktalarımız önümüzdeki yıl 28’e çıkacak. İtalya’nın Sardunya Adası’nda Sasari’de bir mağazamız açılıyor. Romanya’da pazar lideriyiz ve hedefimiz buradaki mağaza sayımızı 14’e çıkartmak. Orta Asya’da çok güçlüyüz. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız. Arjantin, Şili, Meksika, Peru gibi önemli pazarlara açıldık. Avustralya’da büyümeye devam ediyoruz. Bağdat’ta mağaza açıyoruz.

Turistlerin uğrak yeri

Nişantaşı’ndaki mağazamız alışveriş için bölgeye giden turistlerin uğrak yeri oldu. Turizm sektöründeki hareketlenme bizim sektörümüze de fayda sağladı. Markalarımıza olan yabancı ilgisinden memnunuz.

Online satışlar günden güne artıyor. Çoklu dil desteği ile artık her ülkenin vatandaşına ulaşmak mümkün. Yılın ilk yarısında 2017’ye göre yurtiçi ve yurtdışı satışlarımız yüzde 150 arttı. Şu anda e-ticaretin ciroda payı yüzde 10 seviyesinde. Amacımız bu rakamın ileride yüzde 25 olması.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
  1. Orka Holding
  2. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  3. ihracat
  4. Orta Asya
  5. Turizm sektörü

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