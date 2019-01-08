Mağaza ve e-ticaretle büyüyecek

Ekonomi Servisi

Son iki yılda pazarın iki katı büyüyen teknoloji perakende devi Media Markt, 2019’da payını yüzde 35 yükselterek organize perakende de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Media Markt’ın Global Grup İcra Kurulu Üyeliğine de atanan Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 2019 yılında teknoloji pazarının yüzde 16 oranında büyüyebileceğini belirterek, grup olarak amaçlarının 2019’da pazar paylarını yüzde 35 oranında yükselterek organize perakende de liderliği sürdürmek olduğunu kaydetti. Gökyıldırım, sektörün 2018 yılı performansını ve 2019 hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

-Sektör açısından: 2018’e hızlı başlanıldı. O dönemde pazar çok pozitifti, tüketicilerin alım gücü yüksekti ve daha kolay alışveriş yapıyorlardı. Ancak ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz temmuz sonrası dönemde, dövizdeki aşırı oynaklık tüketicilerde bir tedirginlik oluşturdu. Okula dönüş dönemiyle pazar görece hareketliliğini korudu. Eylülün ortasıyla başlayan 3. dönemde ise artan döviz kurlarının etkisiyle tüketici tedirginliği arttı, tüketici kendini korumaya aldı ve pazar daha zor bir döneme girdi. Yılı da tüketicilerin bu tedirgin duruşuyla ve temkinli davranışıyla kapattık.

-Media Markt cephesi: 2018 mali yılımızı eylül sonunda başarıyla tamamladık ve yeni mali yılımıza girdik... Özellikle enflasyonla mücadele planı kapsamında yaptığımız indirim ve kampanyalar ve ardından Şahane Cuma gibi özel günler olumsuz etkiyi sınırlı tuttu.

-2019 beklentileri: Tüketici elektroniği pazarının 2019 yılında geçtiğimiz yıla paralel olarak yüzde 16 oranında büyümesi ve pazar büyüklüğünün 70 milyar liranın üzerinde çıkmasını bekliyoruz. 2019 yılında tüketici elektroniği pazarında büyümeyi sağlayan ana kategorilerin GSM, IT olacağını öngörüyoruz. Online tüketici elektroniği pazarının 2019’da toplam pazarda yüzde 11’lik bir paya ulaşacağını düşünüyoruz.

-Media Markt’ın 2019 hedefleri: 2019 yılının, başta satış rakamları olmak üzere görünüm olarak 2018 ile paralel olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde pazarın üzerinde bir büyüme öngörüyoruz. 2016 yılından beri marka olarak pazarın iki katı büyüyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Amacımız önümüzdeki sene pazar payımızı yüzde 35 oranında yükselterek organize perakende de liderliğimizi sürdürmek.