Magandalar saldırdı savcı serbest bıraktı

Haber Merkezi

Şehir eşkıyaları, İstanbul’un Pendik ilçesinde, bölge halkına kan kusturuyor. Kaynarca semtinde türeyen bir grup, bölge esnafını haraca kesiyor ve isteklerine boyun eğmeyenlere akıl almaz işkencelerde bulunuyor.

Yasalardaki boşluklardan yararlanan magandaların yaptıkları ise yanlarına kâr kalıyor. Bunun en son örneğini Kaynarca semtinde esnaflık yapan İhsan Sengir isimli bir vatandaş yaşadı. Ekmeğini kazandığı dükkana gelen ve haraç talebinde bulunan bir gruba istediklerini vermeyen Sengir, şehir magandaları tarafından boş bir araziye kaldırıldı. Burada ağır bir işkenceye tabi tutulan Sengir, yarı baygın bir halde bırakıldı. Polis saldırganları kısa sürede yakalarken, adliye tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Sengir, “Haraç talep ettiler. Vermedim. Sonra beni boş bir araziye zorla götürdüler. Feci şekilde darp edildim. Ayıldıktan sonra polise gittim. Polis saldırganları yakaladı. Adliyeye sevkedilen saldırganlar, Savcı Olcay Aksoy’un talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. İkinci şoku orada yaşadım. Bu kabul edilemez. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.