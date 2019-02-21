0553 313 94 23

Magandalar saldırdı savcı serbest bıraktı

İstanbul’un Pendik ilçesi Kaynarca semtini şehir magandaları mesken tutmuş durumda. Bölge halkını haraca kesen ve esnaflara kan kusturan bir grup, kendilerine boyun eğmeyenleri ise darp ediyor. Magandaların mağdur ettiği son kurban ise İhsan Sengir isimli esnaf oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:59
Magandalar saldırdı savcı serbest bıraktı

 Haber Merkezi 

Şehir eşkıyaları, İstanbul’un Pendik ilçesinde, bölge halkına kan kusturuyor. Kaynarca semtinde türeyen bir grup, bölge esnafını haraca kesiyor ve isteklerine boyun eğmeyenlere akıl almaz işkencelerde bulunuyor.

Yasalardaki boşluklardan yararlanan magandaların yaptıkları ise yanlarına kâr kalıyor. Bunun en son örneğini Kaynarca semtinde esnaflık yapan İhsan Sengir isimli bir vatandaş yaşadı. Ekmeğini kazandığı dükkana gelen ve haraç talebinde bulunan bir gruba istediklerini vermeyen Sengir, şehir magandaları tarafından boş bir araziye kaldırıldı. Burada ağır bir işkenceye tabi tutulan Sengir, yarı baygın bir halde bırakıldı. Polis saldırganları kısa sürede yakalarken, adliye tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Sengir, “Haraç talep ettiler. Vermedim. Sonra beni boş bir araziye zorla götürdüler. Feci şekilde darp edildim. Ayıldıktan sonra polise gittim. Polis saldırganları yakaladı. Adliyeye sevkedilen saldırganlar, Savcı Olcay Aksoy’un talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. İkinci şoku orada yaşadım. Bu kabul edilemez. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:59
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. Şehir eşkıyaları
  4. magandalar
  5. haraç
  6. şehir magandaları
  7. Savcı Olcay Aksoy

YORUM YAZ

  • salih1159salih115920 dk önce
    Demek ki savcıda onlardanmış.zaten bu polis savcı hakim üçlüsünü anlamak mümkün değil hala feto cüler işbaşında dedikleri yüzde bin doğru..Yani bu örnekler hergün manşetlerde.baklava çalani içeri adam öldüren dışarı anlamak mümkün değil ne adaletmiş ama.yani adamın illa ölmüş olması mı gerekiyordu byyy savcı yada hakim efendi..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni modelini görücüye çıkardı
  1. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
  2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  3. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
  4. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
  5. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
  6. Başkan Tok’tan vefa buluşması
  7. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
  8. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
  9. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
  10. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
  11. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
  12. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
  13. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
  14. Trabzonspor, İzmir’e gitti
  15. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
  16. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
  17. Standardizasyon teknik altyapısı..
  18. Trabzonspor, İzmir'e gitti
  19. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
  20. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
  21. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
  22. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
  23. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
  24. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
  25. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
  26. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
  27. "Wings For Life World Run 2019"..
  28. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
  29. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
  30. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı