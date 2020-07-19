  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Magandalar iş başında! Düğün konvoyunda terör estirdiler

E-5 kara yolu Selimpaşa istikametindeki bir düğün konvoyudaki 7 aracın aniden şerit değiştirmesi ve fren yapmasıyla trafik yine tehlike ye atıldı. Zaman zaman makas atan trafik magandaları diğer araçların geçişine izin vermeyerek tepkileri üzerine çektiler.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:47:00 -

E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar.

Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu.

Düğün değil terör konvoyu

O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı