Magandalar iş başında! Düğün konvoyunda terör estirdiler
E-5 kara yolu Selimpaşa istikametindeki bir düğün konvoyudaki 7 aracın aniden şerit değiştirmesi ve fren yapmasıyla trafik yine tehlike ye atıldı. Zaman zaman makas atan trafik magandaları diğer araçların geçişine izin vermeyerek tepkileri üzerine çektiler.
E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar.
Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu.
Düğün değil terör konvoyu
O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.