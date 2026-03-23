Magandadan canlı performans! Okul önünde karısını dövdü, öğrenciler dehşet dolu gözlerle izledi
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, sokak ortasında okuldaki çocukların gözü önünde karısını dövdü. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken maganda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Bornova Evka 4 Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, sokak ortasında tartıştığı karısını bir anda dövmeye başladı. Okulun önünde meydana gelen şiddet olayına okuldaki çocuklar da tanık oldu. Eşine evinde de şiddet uyguladığı öğrenilen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.