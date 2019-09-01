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Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yunus Yıldız defnedildi

Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde köy muhtarının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Yunus Yıldız (47) son yolculuğuna uğurlandı.

01 Eylül 2019 Pazar 19:24
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yunus Yıldız defnedildi

Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde köy muhtarının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Yunus Yıldız (47) son yolculuğuna uğurlandı. Muhtar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dün gece ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkisinde Tevfik Kalaycı’ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Yunus Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yıldız’ın yakınlarının yanı sıra Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eflani Merkez Yukarı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız aile mezarlığına defnedildi.



Cenaze namazını kıldıran imam tarafından vatandaşlara düğünlerde ve eğlencelerde silah atılmaması için uyarılarda bulunuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Cem Korkut ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:24
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