Maganda kurşunu bir can daha aldı!
Türkiye'nin kanayan yarası 'maganda terörü' Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki bir vatandaşın ölümüne neden oldu.23 Ağustos 2018 Perşembe 19:35
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş edildi.
Bu sırada alanda bulunan Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralandı.
BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüsne Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, havaya ateş ettiği iddiasıyla Sinan G'yi (23) gözaltına aldı.
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