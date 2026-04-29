Maganda Eğitim Sendikacısı! İşte okullardaki terörün sorumlusu!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan menfur saldırıların ardından hükümetin zafiyet içerisinde olduğunu ve şiddeti teşvik ettiği yalanını savunan solak Eğitim-İş’in yöneticilerinin yasak olmasına rağmen düğünlerde havaya ateş açtığı öğrenildi. Akit’in ele geçirdiği görüntülerde Eğitim-İş Şırnak İl Başkanı Sabri Şakar’ın katıldığı bir düğünde adeta şehir magandalarını aratmayacak şekilde hareket ettiği kameralara yansıdı. İdil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şakar, çocukların, kadınların ve ailelerin bulunduğu ortamda kimsenin can güvenliğini düşünmeden silahını belinden çıkararak havaya defalarca ateş ettiği kameralara yansıdı.