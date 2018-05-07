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Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin tek çocuğunu..

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin, yaşamını yitirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:47
Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin tek çocuğunu..

Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan merasimine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti. Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı.

TABANCALAR BALİSTİK İNCELEMEDE

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Arif Can Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.

SON ANLARI KAMERADA

Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.
Arif Can Çetin'in evlat edinildiği ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:47
  1. ısparta
  2. maganda kurşunu

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