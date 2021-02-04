Mafyadan ambulans ekiplerine garip uyarı

İtalya’nın Napoli kentinde mafyadan ambulans ekiplerine ilginç bir ‘emir’ geldi. Mafya, uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için ambulans ekiplerinden sirenlerini ve yanıp sönen ışıkları kullanmayı bırakmalarını istedi. İtalya medyası, geçen cumartesi iki mafya üyesinin bir ambulansı durdurduğunu ve sirenleri kapatmazsa sürücüyü öldüreceklerini söylediğini duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarının ambulans sirenlerini polis sireni sanarak korktukları ifade edildi.

Polisten koruma talep ettiler

Napoli’de ambulans sürücülerinin mafyadan gelen söz konusu tehditler üzerine polisten koruma talep ettiği aktarıldı.

Mafya üyeleri tarafından tehdit edilen ambulans sürücülerinden Manuel Ruggiero (42), yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Sanita ve Traiano da dahil olmak üzere diğer mahallelerde siren kullanmama emri aldık. Sirenleri sadece bölgeyi terk ettikten sonra açabiliyoruz. Cumartesi günü olaya karışan ambulans ekibi, kalp krizi geçiren bir hastayı kurtarmak için zamanında gelemediklerini iletti” dedi.