Maduro'nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız
Dünya

Maduro'nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

ABD'nin operasyonuyla Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasının ardından Venezuela Savunma Konseyi acil toplandı. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'ye "Maduro'yu derhal serbest bırakın" çağrısı yaparken, Venezuela'nın asla bir koloni olmayacağını ve yapılanların uluslararası hukuka aykırı bir vahşet olduğunu vurguladı.

ABD'nin Venezuela müdahalesi sonrası toplanan Savunma Konseyi'nde konuşan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Washington yönetimine rest çekti.

Maduro'nun derhal serbest bırakılmasını talep eden Rodriguez, halka sükunet ve ulusal savunma çağrısında bulundu.

Rodriguez, yaşanan süreci şu sözlerle eleştirdi:

"Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak. Yapılanlar uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir ve ABD yönetimi tarih önünde cezalandırılacaktır."

Maduro'nun hâlâ "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade eden Rodriguez, halkın mal ve hizmet güvenliği için birleştiğini, şu anki sakin durumun korunacağını belirtti.


