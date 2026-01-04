Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskın bir operasyonla ele geçirdiği Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, çift Brooklyn'de bulunan ve en zorlu federal sanıkların tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edilecek.

AMERİKAN ADALETİYLE YÜZLEŞECEKLER

ABD Başsavcısı Pam Bondi, Maduro ve eşinin New York'ta hazırlanacak kapsamlı bir iddianame ile mahkeme karşısına çıkarılacağını resmen duyurdu. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada, çiftin çok yakında Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde "adaletin tüm ağırlığıyla" yüzleşeceğini vurguladı.

BROOKLYN'DE YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Maduro çiftinin tutulması beklenen MDC, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci boyunca kaldığı, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir tesis olarak biliniyor. Merkezin çevresinde güvenlik önlemlerinin şimdiden artırıldığı gözlemlenirken, Maduro'nun uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkacağı gün dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.