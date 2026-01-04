  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi
Dünya

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulacağı iddia edildi. Yüksek güvenlikli yapısıyla bilinen federal merkez, çiftin Amerikan adaleti karşısına çıkmadan önceki durağı olacak.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskın bir operasyonla ele geçirdiği Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, çift Brooklyn'de bulunan ve en zorlu federal sanıkların tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edilecek.

AMERİKAN ADALETİYLE YÜZLEŞECEKLER

ABD Başsavcısı Pam Bondi, Maduro ve eşinin New York'ta hazırlanacak kapsamlı bir iddianame ile mahkeme karşısına çıkarılacağını resmen duyurdu. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada, çiftin çok yakında Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde "adaletin tüm ağırlığıyla" yüzleşeceğini vurguladı.

BROOKLYN'DE YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Maduro çiftinin tutulması beklenen MDC, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci boyunca kaldığı, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir tesis olarak biliniyor. Merkezin çevresinde güvenlik önlemlerinin şimdiden artırıldığı gözlemlenirken, Maduro'nun uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkacağı gün dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?
Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

Gündem

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!
Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Gündem

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un "Adalet" maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor
Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Gündem

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: "Adeta bir TV dizisi gibi izledim!"
Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Dünya

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız
Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Dünya

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

New York'ta binlerce kişi Venezuela için yürüdü
New York'ta binlerce kişi Venezuela için yürüdü

Dünya

New York'ta binlerce kişi Venezuela için yürüdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23