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Dünya

Maduro'nun en yakınındaki isimde virüs çıktı

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Durumunun iyi olduğunu belirten Rodriguez, Venezueala Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakınındaki danışmanlarından biri olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:31:00 -
Maduro'nun en yakınındaki isimde virüs çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Salgın az gelişmiş ülkelerde etkisini daha fazla gösterirken, ABD baskısı nedeniyle zor bir dönemden geçen Venezuela'da da hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

Salgın nedeniyle hükümette birçok isim virüse yakalanırken, bugün bir ismin daha hastalandığı açıklandı.

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez'in yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Konuya dair açıklama yapan Rodriguez, "Her ne kadar iyi durumda olsam ve iyi hissetsem de tecrit uygulamasına uymak zorundayım ve bu hastalığı yenmek için tedaviye başlamalıyım." dedi.

İletişim Bakanı Rodriguez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakınındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

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