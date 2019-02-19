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Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ın sosyalizmi hedef alan konuşmasının ideolojileri yasaklamada "neredeyse Nazi tarzında" olduğunu söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 08:06
Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezuela ve sosyalizmi hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

ABD Başkanı'nın, "Sosyalizm, Venezuela'yı tamamen harabeye çevirdi." şeklindeki sözlerini hatırlatan Maduro, "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı." dedi.

Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump'a tepki gösteren Maduro, "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar." şeklinde konuştu.

"Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir?" 

ABD Başkanı'nın Venezuela'yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezuelalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Rusya'nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi. 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:06
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Anadolu Ajansı

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