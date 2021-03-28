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Dünya Maduro'dan Facebook'a tepki
Dünya

Maduro'dan Facebook'a tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" iddiasıyla sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:55:00 -
Maduro'dan Facebook'a tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" iddiasıyla sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun bahse konu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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Yorumlar

abdrhman

aşı firmaları yahudi. face book tweeter , you tube bunlarda yahudi kuruluşları varın ötesini anlayın siyonist pislikler bunlar.
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