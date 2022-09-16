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Gündem Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'den hemen bunu öğrenmeliyiz
Gündem

Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'den hemen bunu öğrenmeliyiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 12:14:00 -
Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'den hemen bunu öğrenmeliyiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile ticari ve teknolojik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti. Venezuela'nın teknolojik modelini inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Maduro, 'Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz.' dedi.

Maduro, 14-18 Eylül tarihlerinde başkent Caracas'ta düzenlenen İran-Venezuela Bilimsel, Teknolojik ve Endüstriyel Expo Fuarı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Venezuela'nın teknolojik modelini inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Maduro, "Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz." dedi.

Maduro, bu kapsamda Türkiye ile ticari ve teknolojik ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.

8 Haziran'da Türkiye'ye 11 günlük ziyaret düzenleyen Maduro, burada teknoloji, tarım, ulaştırma ve turizm alanlarında 8 anlaşma imzalamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, en kısa sürede muhalefetle müzakerelere geri dönülmemesi durumunda Venezuela'ya yaptırımları artıracağı tehdidini reddederken "egemen imparatorluklar" döneminin sona erdiği ve dönemin barış ve iş birliği zamanı olduğunu kaydetmişti.

ABD'nin yaptırımlarının ardından Venezuela, uluslararası alanda yeni iş birliği arayışlarına girmişti.

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Yorumlar

Olabilir

Türkiye bu adamın kıymetini bilmiyor. Amerika Kıtası keşfedilirken Osmanlı buna ilgisiz kaldı ve bu yeni kıtanın Avrupalılar tarafından işgal edilip karşımıza ABD olarak çıkmasına sebep oldu. Şimdi Maduro bu kıtanın kapısını Türkiye'ye açıyor ama yine ilgisiz davranıyoruz.
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