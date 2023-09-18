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Dünya Maduro'dan Çin açıklaması
Dünya

Maduro'dan Çin açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-18 02:45:00 -
Maduro'dan Çin açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7-14 Eylül'de resmi ziyarette bulunduğu Çin gezisinin "harika" geçtiğini söyledi.

Uluslararası Maiquetia Simon Bolivar Havaalanı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Maduro, Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yoğun, kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Maduro, "Her türlü hava koşuluna dayanıklı 31 anlaşma imzaladık. 21'inci yüzyılın büyük süper gücü Çin ile ilişkilerde yeni ve görkemli bir aşamaya geçtik." ifadelerini kullandı.

Çin gezisinin "harika" geçtiğini belirten Maduro, Çin ile ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Maduro, Venezuela hükümetinin başarılarını ve icraatlarını sabote etmek isteyen güçler olduğunu söyledi.

Cezayir'e yaptığı ziyarete de değinen Maduro, "Cezayir, son derece güçlü bir gaz endüstrisine sahip, Afrika ülkesiyle yeni anlaşmalar yapılacak. Turizm, ticaret ve eğitimde işbirliği anlaşmalarına imza atacağız. Karakas ile Cezayir arasında doğrudan uçuşlar başlayacak." dedi.
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Maduro, Çin ve Cezayir turlarının ardından Küba'nın ev sahipliğinde düzenlenen "G77+Çin" zirvesine katıldığını anlatarak, Havana'da çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldiğini ifade eden Maduro, zirvede Venezuela'nın sesini en güçlü şekilde duyurduklarını belirtti.

Maduro, Küba'nın "G77+Çin" zirvesini başarıyla organize ettiğini vurgulayarak, "Biz bir aileyiz, Güney'in ailesiyiz." diye konuştu.

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