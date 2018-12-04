Maduro'dan anlamlı hareket!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti kapsamında Venezuela'da. Resmi törenin yapıldığı esnada Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü ve Devlet Başkanı Maduro Türk bayrağını yerden kaldırdı.04 Aralık 2018 Salı 02:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Resmi törenin yapıldığı yerde Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü.
Maduro, yere düşen bayrağı yerden kaldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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