Maduro: Seçimleri kazanamazsam bırakırım

Ülke basınında çıkan habere göre, Maduro, en son 12 Aralık 2015'te yapılan parlemonto seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum. Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım ve burada daha fazla kalmayacağım" dedi. Muhalefeti pazar günü düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmaya davet eden Maduro, mevcut Meclisle 5 yıl daha devam etmek istemediklerini kaydetti.