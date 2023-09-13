Maduro Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldılar.

Bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 8 Eylül'den bu yana bu Asya ülkesini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre her iki lider de ülkeleri arasındaki ilişkileri "her şeye rağmen stratejik ortaklık" düzeyine çıkarma konusunda mutabık kaldı.

Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Xi, Bolivarcı devrimin "Venezuela'nın egemenliğini, ulusal onurunu ve sosyal istikrarını koruma ve dış müdahalelere direnme" çabalarını desteklediğini ifade etti. Çin lideri ayrıca Maduro'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki kardeşçe dostluğu yansıttığını vurguladı.

Xi, Çin ve Venezuela'nın "birbirlerine güvenen" ve çeşitli alanlarda işbirliği yapan "iyi dostlar ve ortaklar" olduğunu belirtti ve gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılının kutlanacağını hatırlattı.

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Bolivarcı lider Salı günü Çin'deki Uluslararası Yoksulluğu Azaltma Merkezi Direktörü Liu Junwen ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Çin ve Venezuela herkes için kapsayıcı bir eşitlik ve adalet modeli inşa etme taahhüdünde birleşmiştir" dedi.