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Dünya Maduro halka sandığa gidin çağrısı yaptı
Dünya

Maduro halka sandığa gidin çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenen parlamento seçimleri için halka sandığa gidin çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:56:00 -
Maduro halka sandığa gidin çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenen parlamento seçimleri için halka oy verme çağrısında bulundu.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün pazar. Venezuela'nın büyük günü! Ulusal Meclise yeni milletvekilleri seçmek ve oy vermek için büyük bir sevinçle oy merkezlerine gidiyoruz. Şüphesiz hiç kimsenin evde kalmaması gerektiği, çok önemli bir gün. Herkes oy vermeye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, eşiyle seçim merkezine giderek oyunu kullandı.Savunma Bakanı Vladimir Padrino, sandıkların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, şu ana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Mecliste 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

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