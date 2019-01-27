Son haftalarda ABD’nin kışkırttığı iç karışıklıklarla boğuşan Venezuela’nın Devlet Başkanı Nikolas Maduro, CNN Türk’ten Cüneyt Özdemir’e konuştu.

Özdemir’in sorularını cevaplayan ABD’nin hedefindeki lider, bütün planlarının vatanı korumak ve ülkeyi iyi yönetmek olduğu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamalarıyla ilgili de konuşan Maduro "Pompeo’nun ifadeleri düşüşteki bir ülkenin söyleyeceği sözler. Bay Pompeo bizi tehdit eden ülkenin bir sözcüsü. Fakat bahsettiğimiz ülkenin gücü düşüşte. Dünyada yeni güçlü ülkeler ve liderler var. Ekonomik ve siyasi anlamda çok gelişen ülkeler var." dedi.

İşte Maduro’nun Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajdan ilgili bölüm;

Bay Maduro size son sorum şu; geleceğiniz için bir B veya C planınız var mı? Yoksa politik kariyerinizin sonuna kadar savaşmak mı istiyorsunuz?

- Plan A,B,C ve Z vatanımı korumak. Ülkemi iyi yönetmek. Değerler yaratmak için insanlarımızda farkındalık yaratmak. Bu yüzden planım Venezuela’yı yönetmek ve savunmak. Ve bunun ötesinde insanlarımız için sağlıklı ve huzur dolu bir ülke yaratmak.

Maduro: ABD’nin gücü düşüşte

Bugünkü Birleşmiş Devletler Güvenlik Konseyi konuşmasında Bay Pompeo size karşı oldukça sert bir konuşma yaptı ve sizi “Önceki Maduro Rejimi” olarak tanımladı. Aynı zamanda bazı fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı, bilmem siz gördünüz mü? Sizin Küba, İran gibi farklı ülkelerin liderleriyle fotoğraflarınızı paylaşıp “Farklı diktatörler, aynı sonuç” yazdı. Bu paylaşımı gördünüz mü? Bir cevabınız var mı?

- Pompeo’nun ifadeleri düşüşteki bir ülkenin söyleyeceği sözler. Bay Pompeo bizi tehdit eden ülkenin bir sözcüsü. Fakat bahsettiğimiz ülkenin gücü düşüşte. Dünyada yeni güçlü ülkeler ve liderler var. Ekonomik ve siyasi anlamda çok gelişen ülkeler var.Geçmişte Roma İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Asya, Afrika ve Amerika vardı ve bu bölgelerde hüküm süren İngiliz Krallığı vardı. Fakat artık aynı devirde yaşamıyoruz. Krallıklar hüküm sürmüyor. Bay Pompeo tamamen umutsuzluk içinde ve nefretle dolu. Nefret ve umutsuzlukla konuşuyor. O bir dünya lideri, bir diplomat değil. Kimseye saygısı yok ve bağırarak ve tehdit ederek hüküm sürebileceğini sanıyor. Kimse bize bağıramaz. Benim hakkımda istediğini söyleyebilir fakat ben ülkemi, insanlarımı ve tarihimi koruyorum. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız.