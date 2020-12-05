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Dünya Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!
Dünya

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin eşiyle iletişime geçerek boşanmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 06:54:00 - 2020-12-05 07:34:39
Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

Maduro, “Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu” dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro’dan boşanmasını ‘öneren’ bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, “Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia” denildiğini ifade ederek, “Bu bir roman değil. Gerçek bu” dedi.

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