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Dünya Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum
Dünya

Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum

Yeniakit Publisher
2024-04-22 01:38:00 -

Norveçli doktor Mads Gilbert tüm dünyaya İsrail'e karşı takındığı tutum nediniyle tepki gösterdi.

40 yıllık meslek hayatını Filistin davasına adayan Norveçli doktor Mads Gilbert tüm dünyaya şu sözlerle tepki gösterdi:

Sabah uyanıyorum ve gelen kutum Gazze'den gelen korkunç videolarla dolu oluyor.

İliklerime kadar iğreniyorum.

İnsanlık yok olmanın eşiğindeymiş gibi hissediyorum.

Birleşmiş Milletler çöktü, işlevsiz bir dünya düzeninin, uluslararası yasaların olduğu bir dönemde hem de.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savaş hukuku, Cenevre Sözleşmesi, insan hakları, çocuk hakları..

Hepsi Gazze'deki İsrail işgalinin demir ökçeleri altında bir bir yok ediliyor.

İnsan hakları, ABD - İsrail iş birliğinin postalları altında yok ediliyor.

Bizden o kadar korktular ki bize anti-semitik ve terörist sevici dediler.

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