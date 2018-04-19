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Madrid'i Ronaldo kurtardı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:29
Madrid'i Ronaldo kurtardı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. 

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:29
  1. Cristiano Ronaldo

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