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Spor

Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:09:44 -
Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

ANKARA (AA) - Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce 12-20 Eylül tarihlerine ertelenen turnuvanın salgın sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Teniste daha önce salgın nedeniyle Wimbledon iptal edilmiş, Fransa Açık ise ertelenmişti.

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