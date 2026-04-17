Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Kulakçı’nın emekliliğine yalnızca 1 ay kaldığı öğrenildi.
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazası, kentte büyük üzüntü yarattı. Asma Mahallesi’nde faaliyet gösteren ocakta çalışan Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, maden ocağında kısa süreli panik yaşandı.
Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan Suat Kulakçı (42), elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kulakçı’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kulakçı, ambulansla hemen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Kulakçı’nın emeklilik işlemlerine hazırlandığı ve yaklaşık bir ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı.