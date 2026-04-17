  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma AB'den Romanya'ya nükleer freni! Cernavoda Santrali mercek altında! 3.2 milyar avroluk dev projeye soruşturma kıskacı! AKİT TV'nin futbol klasiği Orta Saha'ya ödül... Yapılan araştırmada ortaya çıktı! X’ten çocuklara skandal öneri ABD'den İran'a açık tehdit: Tetiğe basmaya hazırız! Pentagon'dan İran'a abluka ve bomba mesajı! Yanlış seçim yaparsanız altyapınız yerle bir olur! Rantçı Ekrem’in Bantçı korumasının ifadesi ortaya çıktı! Mahremiyet bahanesi Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor Son dakika! MHP'de bir il teşkilatı da feshedildi CHP’li belediyede rüşvet soruşturması genişliyor! Yeni gözaltılar var Teröriste hak ettiği cevap! Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Kulakçı’nın emekliliğine yalnızca 1 ay kaldığı öğrenildi.

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazası, kentte büyük üzüntü yarattı. Asma Mahallesi’nde faaliyet gösteren ocakta çalışan Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, maden ocağında kısa süreli panik yaşandı.

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan Suat Kulakçı (42), elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kulakçı’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kulakçı, ambulansla hemen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Kulakçı’nın emeklilik işlemlerine hazırlandığı ve yaklaşık bir ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23