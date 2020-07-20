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Ekonomi

Madende 766 saha ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:11:36 -
Madende 766 saha ihale edilecek

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 766 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 766 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.


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