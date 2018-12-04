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Madende 10 bin 500 ocağa “sıkı denetim”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, ruhsat sahalarının artık risk büyüklüğüne bağlı olarak düzenli bir şekilde denetlendiğini belirterek "2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk” dedi.

04 Aralık 2018 Salı 09:59
Madende 10 bin 500 ocağa “sıkı denetim”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, tüm madencilerin “4 Aralık Dünya Madenciler Günü”nü kutladı. Daha önce 2-3 yılda bir denetlenen ruhsat sahalarının artık risk büyüklüğüne bağlı olarak düzenli bir şekilde denetlendiğini dile getiren Cansız, “Bütün personel buna göre denetim yapıyor. Denetimler artık çok daha objektif ve fazla yapılıyor. 2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk” dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:59
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
  2. Türkiye Madenciler Derneği (TMD)
  3. 3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi
  4. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü

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