Madencilik devinin faaliyeti durduruldu!

Hasan Eğrigöz Ankara

Büğdüz köyünde diatomit madeni işleten İsviçre merkezli Clariant firmasının, ocaktaki çalışmaların bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen devasa maden çukurunu kapatmayıp, bölgeyi rehabilite etmediği ve söz konusu çukurda da yeraltı suyunun patlatıldığı öğrenilmişti. Açık kalan çukurun içinde biriken yer altı suyunun zehirli olabileceği gözlemlenirken, etraftaki binlerce dönüm verimli tarım arazisi de zehirlenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Akit haber yaptı Bakanlık numune aldı

Akit’in, “Kimya baronları yüzlerce tarlayı tahrip etti” başlığıyla, Büğdüz köyünde yeraltı suyunun patladığını gündeme getirmesinin ardından, bakanlık harekete geçmişti. Büğdüz köyünde yeraltı suyunun patladığı ve çukurda biriken sıvının zehirli olabileceği haberinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bizzat talimatıyla bölgede inceleme başlatılmış, bakanlık yetkililerinin çukura giderek, yer altından sızan ve yeşil renk alan sıvıdan numune alarak, bölgede inceleme başlattığı belirtilmişti. Tüm bu incelemelerin ardından birinci sınıf tarım arazilerini delik deşik eden firmanın çalışma izni, Büğdüz köyündeki maden ocağına daimi nezaretçi atanmaması nedeniyle durduruldu.

CIA büyükada’da BND Kazan’da!

CIA elemanı Henri Barkey’in başını çektiği grubun, ihanet ve terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 günü İstanbul Büyükada’da gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bir benzerinin de Almanlar tarafından Ankara Kazan’da gerçekleştirildiğini, “CIA Büyükada’da BND Kazan’da” başlığıyla sayfalarına taşıyan Akit gazetesi, önemli bir detayın da ortaya çıkmasına vesile olmuştu. Akit’te, 15 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan haberde, “14 Temmuz günü ‘ticari’ faaliyet kılıfıyla, darbenin idare merkezi olduğu ortaya çıkan Akıncı Üssü’nün de bulunduğu Kazan ilçesine geldiği öğrenilen Alman ‘işadamı’ Ulrich Werneck, buradaki gizemli temaslarının ardından 15 Temmuz gecesi darbenin başarısız olacağının anlaşılması üzerine büyük telaşa kapılarak alelacele Gürcistan üzerinden Türkiye’yi terk etmek istedi.

“Beni hemen kaçırın!”

30 yıldır Türkiye’ye gelip gittiği öğrenilen ve belki de Alman istihbaratının Türkiye’den sorumlu 1 numarası olma ihtimali değerlendirilen Ulrich Werneck’nin, Türkiye’nin darbeyi püskürtmesinin ardından Karadeniz bölgesindeki bağlantılarına, ‘Beni hemen bu ülkeden kaçırın’ haberi gönderdiği ve birçok FETÖ’cünün de daha önce ‘acil kaçış yolu’ olarak kullandığı Gürcistan üzerinden Türkiye’den çıkış yapmak istediği tespit edildi. Werneck’nin, 15 Temmuz’da Ankara Kalesi civarında Koç Grubu’na ait Divan Çukurhan otelde kaldığı da belirlendi. Siyonist Rothschild ailesinin finanse ettiği kimya alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmada ‘Uluslararası Operasyonlar Yetkilisi’ olarak görev yaptığı öğrenilen Werneck’nin 14, 15 ve 16 Temmuz’un ilk saatlerini kapsayan 3 günlük ziyaretinde ne gibi temaslarda bulunduğuna ilişkin çalışmalar sürüyor” bilgileri yer almıştı.