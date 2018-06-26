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Maden suyu saçları uzatıyor!

Saçlarınıza canlılık ve parlaklık katmak için siz de maden suyu kullanın.

26 Haziran 2018 Salı 19:32
Maden suyu saçları uzatıyor!

Saça canlılık katmak için birçok formül deniyoruz. İşte onlardan biri de maden suyu...

SAÇLARI UZATIYOR

Maden suyu, saçların doğal yöntemlerle parlaklığını geri kazandırmak için yardım alınabilecek en iyi alternatiflerden biri. Saçlarınızı maden suyu ile yıkadığınızda kısa sürede saçlarınızın uzadığını ve canlandığını göreceksiniz.

ŞAMPUANDAN SONRA MADEN SUYU DÖKÜN

Saçlarınızı şampuan ve kremledikten sonra maden suyu ile 3-5 dakika masaj yaparak durulayın. Böylece saçlarınız yumuşak ve parlak bir görünüm alacak.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:32
  1. maden suyu
  2. maden suyunun yararları

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  • HACIHACI1 gün önce
    Maden suyunu çok severim,saçımıda yıkardım ama saçlarım döküleli hayli zaman oldu....
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