Maden sulu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Tadına doyamıyacağınız mis gibi yumuşacık pamuk gibi bir poğaça yapmak isterseniz bu tarifimizi deneyin.

Maden sulu, mayalı peynirli poğaça tarifi

2 su bardağı süt

1 su bardağı maden suyu

1 yumurta akını içine sarısını üstüne kulandım

1 çay bardağı sıvı yağ

2,5 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket instant maya

6-7 su bardağı un

Yapılışı

Sıvı malzemelerin hepsini yoğurma kabına alıp iyice karıştırın. Mayayı ve unu katarak hafif ele yapışacak kıvamda bir hamur yapın. Un katma işlemi bitince 5 dakika yoğurup ılık ortamda yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde 1 parca alıp arasına istediğiniz malzemeyi koyarak şekillendirip yumurta sarısını sürün. 15 dakika tepsi mayası için bekletip, 180 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

1 adet poğaça kaç kalori?

Orta boy 60 gramlık bir adet sade poğaça içinde 225 kalori bulunur. 90 gramlık bir adet sade büyük boy poğaçada 360 kalori vardır. 1 adet 45 gramlık sade poğaçada ise 180 kalori bulunur.