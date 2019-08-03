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Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'ndan Bakan Dönmez'e ziyaret

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'ndan Bakan Dönmez'e ziyaret

ANKARA (AA) - Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) yönetim kurulu üyelerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

MASİS'ten yapılan açıklamada, Bakan Dönmez'in, MASİS Başkanı Naci İlci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ettiği ve heyetin de Dönmez'e madencilik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunduğu belirtildi.

Heyetin ziyarette, sektörün tek işveren sendikası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmalarında sorumluluk almak istediğini ilettiği ifade edilen açıklamada, Dönmez'in de MASİS tarafından hazırlanan sektör raporundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve değinilen tüm sorunların dikkate alınarak sendikanın gerçekleştirdiği çalışmalardan istifade edileceğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, heyetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı da ziyaret ederek, MASİS ve gelecek dönem planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Maden Sanayii İşverenleri Sendikası
  3. Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS)

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