  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maden ocağından hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:32:20 -
Maden ocağından hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.D. (29), S.K. (41) ve C.K'nin (19), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada gözaltına alınan 19 yaşındaki hükümlünün, yaralama suçundan Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı ve iki gün önce yakınlarının yanına izinli gelmesinin ardından özel maden ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

C.K'nin, denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirmek için başvuruda bulunmadığı bildirildi.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, Aydındere Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları ele geçirilmişti.

Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D, S.K. ve C.K. gözaltına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı