Maden kazası şüphelilerinin ifadesi ortaya çıktı

"Sadece oturdum ve maaşımı aldım." Bu ifade 42 madencinin şehit düştüğü Amasra'daki madenin tutuklanan müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'ya ait. Bartın'daki maden kazasının soruşturmasında tutuklanan 8 kişi, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. 8 kişinin ifadeleri de ortaya çıktı..

Müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, ifadesinde 2020 ağustos ayından sonra tüm sorumluluklarının kendisinden alındığını anlattı. Atmaca, "Üretim iltisak müdürü olarak boş kadro üzerimde duruyordu ama bana bir şey yaptırılmıyordu" dedi. Sanığın, "Sadece oturdum, maaşımı aldım" sözleri dikkat çekti.

İşletme başmühendisi Mehmet Tural ise olay günü mesaisinin 16:30'da bittiğini söyledi. Görevini Maden İş Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün yaptığını söylerek iddiaları kabul etmedi.

Emniyet mühendisi Şahan Kahraman da sorumluluğun kendisine ait olmadığını iddia etti. Görev tanımı gereği maden sahasının havalandırılmasıyla ilgili işlemlere bakmadığını belirtti.

Tutuklanan 8 kişinin ortak patlamanın gerekçesi olarak öne sürdükleri ise son zamanlarda ocağın 'yetersiz havalandırma' sebebiyle gaz oranının yüksek seviyede olması, havalandırmanın yeterli düzeyde sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmaması.