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Gündem

Zonguldak'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda 15 kişi yaralandı.

2019-10-31 10:20:00 -
Zonguldak'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ereğli- Zonguldak karayolunun Kandilli mevkiinde meydana geldi.

Ereğli ilçesinden aldığı maden işçilerini, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Kozlu Müessesesi’ne ait maden ocağına götüren Mustafa Turhan yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazada, servis şoförü Mustafa Turhan ile işçiler Okan B.(26), Coşkun D. (33), Muhammet E. (24), Ersin Ö. (35), Hakan D. (22), Serkan B. (33), İlyas A.(35), Kurtuluş S. (24), Tayfun Y. (26), Hamdi K. (35), Fethi D. (27), Yıldıray A. (29), Hüseyin U. (34) ve Şerafettin T. (48) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kazada 14 maden işçisinin yaralandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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