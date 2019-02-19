Maden ihracatını 40 milyar dolara taşıyabiliriz Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, “4 milyar dolar olan ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz, döviz açığımızı kapatabiliriz” dedi.

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Türkiye’nin maden ihracatını artıracak adımlar atılması gerektiğini belirtti. Niziplioğlu, “4 milyar dolar olan ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz, döviz açığımızı kapatabiliriz” dedi. Madencilik sektörünün ilk etapta 30-40 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyduğunu anlatan Niziplioğlu, “Bu nedenle maden yatırım ortaklığı kurmaya karar verdik. Niziplioğlu Maden Arama ve İşletme AŞ’yi (Nimaş) devreye aldık” ifadelerini kullandı.



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