Maden ihracatında tarihi rekor kırıldı

Dönmez, 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllık bazda yüzde 40 arttı

2021 yılında altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık ithalat yapıldığını vurgulayan Dönmez, 2009 yılında 11 milyar lira olan madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının 2020 yılında yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti. Maden ihracatının 2000 yılında 565 milyon dolar olduğunu anımsatan Dönmez, “Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı. 20 yılda 10 kattan fazla bir artış yakaladık. 2020’deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yıllık bazda yüzde 40’lık bir artış yakaladık” diye konuştu.