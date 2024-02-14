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Gündem Maden faciası üzerinden Murat Kurum'u hedef aldılar! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Maden faciası üzerinden Murat Kurum'u hedef aldılar! Gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 02:54:00 -
Maden faciası üzerinden Murat Kurum'u hedef aldılar! Gerçek ortaya çıktı

İftira siyasetine sığınanlar, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murut Kurum'u Erzincan'daki altın madeni faciası üzerinden hedef aldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin yanındaki toprak birikintisinin olduğu alanda yaşanan göçük felaketi sonrası muhalif kesimin Murat Kurum üzerinden yürüttüğü algı operasyonları bir kez daha ellerinde patladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Algı operasyonu yürüttüler

Daha önce siyanür sızıntısı iddialarıyla gündeme Anagold Madencilik'e ait olduğu ortaya çıkan maden sahasındaki yığın liçi alanında, meydana gelen toprak kaymasının ardından başta CHP'liler olmak üzere muhalif kesim Murat Kurum üzerinden algı operasyonları başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta sosyal medyadaki muhalif hesaplar olmak üzere muhalefet kesimi Murat Kurum'un söz konusu madene çalışma izni verdiği ve siyanür sızıntısı yaşanan süreçte herhangi bir yaptırım uygulanmadığı iddiaları ortaya attı.

Madende boru patlağı meydana gelmişti

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Türk ve Kanadalı firmanın sahip olduğu Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen madende kullanılan siyanürü taşıyan borunun patlaması sonucu 20 metreküp siyanürlü solisyonun Karasu Nehri'ne döküldüğü iddiası paniğe neden olmuştu.

Bakanlık faaliyet durdurma cezası vermiş

Yaşanan siyanür sızıntısı olayla ilgili dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik 'madene yaptırım uygulanmadığı' algılarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın o dönem madenle ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Anagold Madencilik'e ceza ve faaliyetlerinin durdurulması cezası verilerek altın madenine “en üst sınırdan” ceza kesildiği ortaya çıktı.

En üst sınırdan ceza

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber 7

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