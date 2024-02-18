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Gündem Maden denetimlerinde milyon dolarlık ceza!
Gündem

Maden denetimlerinde milyon dolarlık ceza!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 12:48:00 -
Maden denetimlerinde milyon dolarlık ceza!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarında gerçekleştirdiği 8 bin 828 denetim sonucu toplam 1 milyar 260 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarında gerçekleştirdiği 8 bin 828 denetim sonucu toplam 1 milyar 260 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, maden sahalarındaki denetim MAPEG tarafından gerçekleştiriliyor ve madencilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilirse, para cezası veya faaliyet durdurma işlemi uygulanıyor.

Bu kapsamda MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı. İncelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandı. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verildi.

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