Madem Atatürk'ü seviyorsun niye Türkiye'yi terk ettin? Oyunculuğa alışan Eylül Öztürk Özkan'dan vatanperverlik rolü!

Özkan, hem ABD'de yaşayıp, hem Türkçülük aşılamaya çalıştı.

Florida'daki evinin bahçesinde özel bir alan oluşturan Özkan, Mustafa Kemal'in sözlerinin de bulunduğu büyük bir portreyi alana yerleştirdi.

Özkan sosyal medyada, "Madem Atatürk'ü seviyorsun niye Türkiye'yi terk ettin?" yorumlarına sebep olan şu paylaşımı yaptı:

Böyle anlamlı bir günde istedim ki komşularımızla da bugünün anlam ve önemini paylaşalım. Ata’mı daha yakından tanısınlar istedim. 'Yurtta barış, cihanda barış' sözünü herkese duyurmak istedim.

Altına da şöyle yazdım; Türk ulusunun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, Atatürk sevgimiz hiç bitmeyecek, nesilden nesile aktarılacak. Sana sözüm olsun Ata’m, evlatlarımı senin gölgende büyüteceğim. Vatanına milletine faydalı, sağ duyulu, onurlu evlatlar yetiştireceğim. Sonsuza dek izindeyiz!

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