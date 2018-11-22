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Madde bağımlısına yardım etmek isterken canından oluyordu

Çorum'da yaralı olduğunu düşündüğü madde bağımlısına yardım etmek isteyen genç saldırıya uğradı.Olay sonrası genç adam hastaneye kaldırılırken madde bağımlısı polis tarafından gözaltına alındı.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:16
Madde bağımlısına yardım etmek isterken canından oluyordu

Çorum'da İsmail Hakkı T. (18), iddiaya göre, yaralı olduğunu sanarak yardım etmek istediği A.T.'nin (17) falçalatalı saldırısında yaralandı.

İsmail Hakkı T. hastanede tedaviye alınırken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.T. polis tarafından yakalandı.

Yardım etmek istediği madde bağımlısı gencin saldırısına uğradı

Gazi Caddesi'nde gezen İsmail Hakkı T., dün öğle saatlerinde iddiaya göre, yerdeki A.T.'nin yaralı olduğunu sandı. Yardım etmek için yaklaştığı sırada A.T., elindeki falçatayı İsmail Hakkı T.'ye savurdu. Boğazından yaralanan İsmail Hakkı T., kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla'ne kaldırıldı. Kaçan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"Ne olduğunu anlayamadım"

Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T., "Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktı" dedi.

"Doktorlar 'bir santim ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler"

Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T. ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilim" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:16
  1. Çorum
  2. Hitit Üniversitesi
  3. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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