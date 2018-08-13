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Madde bağımlısı gencin cesedi boş arazide bulundu

Gaziantep'te madde bağımlısı olan gencin cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Polis olayın nedenini araştırıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:41
Madde bağımlısı gencin cesedi boş arazide bulundu

Gaziantep'te, cansız biçimde yerde yatan birini gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu cesedin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak'a ait olduğu tespit edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu. Uzun zamandır madde kullandığı ve bırakmak için mücadele ettiği belirlenen Mecnur Altıparmak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:41
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