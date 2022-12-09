Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk evler mahalleliyi tedirgin ediyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şeyh Maksut, Dede Osman ve diğer mahallelerdeki metruk evler, madde bağımlılarının meskeni haline gelmesi mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Her hafta Cuma günü saat 11.11'de Şanlıurfa'nın bir sorununu ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini paylaşan HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, bu hafta madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk evleri gündeme taşıdı.

Madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evlerde incelemelerde bulunan HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek uyuşturucu ile mücadele konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

İlçede madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evlerde incelemelerde bulunan Özaslan, asıl beka sorununun uyuşturucu bataklığına saplanan gençler olduğunu vurguladı.

"Şanlıurfa'nın bütün uyuşturucu kullanıcıları buradadır"

Can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, "Bu evler madde bağımlılarının oteli olmuş. Şanlıurfa'nın bütün uyuşturucu kullanıcıları buradadır. Eyyübiye Belediye Başkanı buraya gelerek 'burayı yıkacağız' dedi ama gidip bir daha da yanımıza uğramadı. Çocuklarımızı okula kendimiz bırakıyoruz. En büyük sıkıntımız; metruk binaların yıkılmamasıdır." dediler.

Metruk binalarda yaşanan tehlikeyle ilgili konuşan başka bir vatandaş ise, "Eşim olmasaydı şu an hayatta olmayacaktım. Hırsız bu kapıdan geldi boğazıma bıçak dayadı ve atlayıp kaçtı. Eşim olmasaydı beni boğazlayacaktı." dedi.

"Mahalle olarak her gece nöbet tutuyoruz!"

Her gece mahallede nöbet tuttuklarını söyleyen Eyyübiye Mahalle sakinleri ise; " Mahalle olarak her gece nöbet tutuyoruz! Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz! Görüyorsunuz buralar yarı açık cezaevine döndü! Birçok insan evlerini terk etmek zorunda kaldı." dediler.

"Asıl beka sorunu uyuşturucu bataklığına saplanan gençlerdir"

Gençlerin çeşitli nedenlerden dolayı uyuşturucu bataklığına saplandığına dikkat çeken Özaslan, "Burası Dede Osman Mahallesi… Uyuşturucu bataklığına saplanan gençler buradaki metruk evlere geliyorlar ve burada uyuşturucu kullanıyorlar. Buradaki mahalle sakinlerinin ne can güvenliği ne de mal güvenliği var! Ev sahipleri mağdur edilmeden buradaki metruk evler bir an önce yıkılmalı. Gençlik uyuşturucu bataklığındadır, peki neden? İşsizlik, yoksulluk, yalnızlık hissi, yasal boşluk ve maneviyat eksikliğinden dolayı maalesef gençlik uyuşturucu bataklığına saplanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

"Gençleri yalnız bırakmayalım"

Uyuşturucu bataklığına saplanan gençlerin kurtuluşu için çözüm önerilerinde bulunan Özaslan, "İşsizlik ve yoksullukla mücadele için organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere istihdam alanları için gerekli desteği verip gençlerimiz için iş alanları oluşturmamız gerekiyor. Ne kadar iş, eve o kadar aş demektir. Yalnızlığa karşı ise lütfen gençlerimizi yalnız bırakmayalım. Onlara değerli olduklarını hissettirelim. Onlarla vakit geçirelim. Evde cep telefonlarına ne bizler hapsolalım ne de onları hapsedelim. Gençlerimiz çok kıymetlidir. Maneviyat eksikliğine karşı, bizi biz yapan asıl değerlerimizi tekrar gençlerle buluşturmalıyız." şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadele masası kuralım!"

Uyuşturucu ile mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Özaslan, "Şanlıurfa Valiliğine bir çağrıda bulunmak istiyorum; gelin uyuşturucu ile mücadele masası kuralım! Bu masada ilgili tüm kurumlar olsun, herkes elini taşın altına koysun. Toplumsal mücadele şarttır! HÜDA PAR olarak uyuşturucu ile mücadele için her platformda elimizi taşın altına koymaya hazırız ve her zaman bu işe varız." çağrısında bulundu. (İLKHA)