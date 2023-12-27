Madalyayı hak ediyor... Psikolojisi bozulan İsrail askeri kendi birliğini taradı!
İşgal rejimi Gazze'ye başlattığı kara operasyonu sonrası binlerce kayıp verirken binlerce işgal askeri de hem bedenen hemde psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.
İşgal rejimi Gazze'ye başlattığı kara operasyonu sonrası binlerce kayıp verirken binlerce işgal askeri de hem bedenen hemde psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.
İşgal rejimi binlerce kayıp verdiği Gazze'de bir çukura saplanmış gibi hergün onlarca kayıp veriyor. Gazze'ye giden işgal rejimi askerlerininde birçoğu psikolojik sorun yaşayarak bazıları intihar ederken bazıları da kendi birliğine saldırmaya başladı
İşgal rejimi medyasından Kanal 12: “Gazze'den birliğine dönen bir İsrail askeri, gece uykusundan uyanarak cinnet geçirdi ve asker arkadaşlarına ateş açtı. Çok sayıda yaralı var.”
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