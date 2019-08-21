Madalyanın sahipleri minik, spor faaliyetlerine teşvik büyük

Şehitkamil Belediyesi, Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören 4-9 yaş aralığındaki 700’ün üzerinde minik sporcuyu yarışmacı dönem öncesinde yaşam boyu spora teşvik etmek amacıyla madalya ile ödüllendirdi.

Yaz spor okulları döneminde 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcu öğrenciye eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, 4 farklı tesiste temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşında eğitim gören 700’ün üzerinde minik sporcuyu, müsabık dönem öncesinde madalya ve katılım belgesiyle ödüllendirdi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür V. Muhittin Karasu, federasyon il temsilcileri, branş antrenörleri ve çok sayıda sporcu velisi katıldı.

İlk kez madalya almanın gururunu yaşayan miniklerin heyecanını paylaşan Fadıloğlu, spor alanında temelleri sağlam kurulmuş, kalıcı başarılar için tüm minikleri şampiyon ilan etti.

"Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkardık"

İlk Madalyam Programı ödül töreni esnasında branş antrenörleri adına katılımcılara seslenen Antrenör Seda Ay, yaz spor okulları dönemi boyunca sporla yeni tanışan öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartıp, geliştirmeye gayret ettiklerini ifade etti. Antrenör Ay, “Her insanın ayrı bir değer olduğu inancı içerisinde tüm öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkartıp, geliştirmeye gayret ettik. Sporcularımız bugün ilk madalyalarını alacaklar. Ümit ediyorum ki bu madalya onlar için bir başlangıç olur. Tüm sporcularımıza spor ve akademik hayatlarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

"Jimnastik branşına büyük önem veriyoruz"

Minik jimnastikçilere ilk madalyalarını takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “2019 yaz spor okullarımızda 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcu öğrencimize nitelikli şartlarda eğitim vermenin ve onların tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerinin mutluluğu içerisindeyiz. Basketbol, badminton, futbol, satranç ve yüzme branşlarında spor okullarımızda yetişen sporcularımız Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiler. Milli başarılar yaşadılar. Branşlaşma dönemi öncesinde 4-9 yaş aralığındaki miniklerin temel motor ve ince motor becerilerini geliştirmek, daha hareketli bir yaşama teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak adına yürüttüğümüz Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Yaz Spor Okulları’nda 4 farklı tesiste 700’ün üzerinde minik sporcumuz eğitim gördü. Jimnastik branşında yürütülen çalışmalara büyük önem veriyoruz. Eğitim gören ve proje çalışmalarına katılan sporcu sayısında grafiği daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Tüm minik sporcularımızı, yaşam boyu spor faaliyetlerine teşvik etmek adına şampiyon ilan ediyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize ve değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.